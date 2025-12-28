ЦСК ВВС уступил "Динамо-Алтаю" в серии буллитов

В субботу, 27 декабря, на своем поле хоккеисты ЦСК ВВС встретились с "Динамо-Алтаем" из Барнаула.
В первом периоде команды показали равную борьбу, заброшенных шайб не было. Во втором игровом отрезке хозяева поля открыли счет — на 31 минуте Игорь Сафонов реализовал большинство и вывел ЦСК ВВС вперед. А в третьем периоде гости отыгрались — 1:1.
Овертайм не выявил победителя, команды действовали осторожно. В результате исход встречи решился в серии буллитов в пользу гостей — победный буллит в составе "Динамо-Алтай" реализовал Валеев. Итог игры — 1:2Б.
При этом у ЦСК ВВС было двойное преимущество по броскам (74–36), а на вбрасываниях и в силовой игре команды показали равную борьбу. "Динамо-Алтай" отличился надежной игрой обороны и вратаря.
Следующую игру ЦСК ВВС проведет 7 января в Санкт-Петербурге со СКА-ВМФ.
