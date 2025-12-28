16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Хоккеисты "Лады" проиграли в Омске "Авангарду" ЦСК ВВС уступил "Динамо-Алтаю" в серии буллитов Дмитрий Кокорев покидает тренерский штаб ХК "Лада" Эдуард Занковец: "Выстояли в меньшинстве против одного из лучших большинства в лиге" ЦСК ВВС проиграли новокузнецкому "Металлургу" - 0:1 Б

Хоккей Спорт

ЦСК ВВС уступил "Динамо-Алтаю" в серии буллитов

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 27 декабря, на своем поле хоккеисты ЦСК ВВС встретились с "Динамо-Алтаем" из Барнаула.

В первом периоде команды показали равную борьбу, заброшенных шайб не было. Во втором игровом отрезке хозяева поля открыли счет — на 31 минуте Игорь Сафонов реализовал большинство и вывел ЦСК ВВС вперед. А в третьем периоде гости отыгрались — 1:1.

Овертайм не выявил победителя, команды действовали осторожно. В результате исход встречи решился в серии буллитов в пользу гостей — победный буллит в составе "Динамо-Алтай" реализовал Валеев. Итог игры — 1:2Б.

При этом у ЦСК ВВС было двойное преимущество по броскам (74–36), а на вбрасываниях и в силовой игре команды показали равную борьбу. "Динамо-Алтай" отличился надежной игрой обороны и вратаря.

Следующую игру ЦСК ВВС проведет 7 января в Санкт-Петербурге со СКА-ВМФ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4