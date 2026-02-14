16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Лада" проиграла "Барысу" 8000 жителей Самарской области вышли на старт "Лыжни России" "Ладья" во втором матче победила "Снежных Барсов" "Ладья" обыграла "Снежных барсов" в первом матче "Самара" в Саратове переиграла "Автодор" — 95:87

Спорт

8000 жителей Самарской области вышли на старт "Лыжни России"

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 14 февраля, в Самарской области прошла XLIV Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России". Старты состоялись в 20 муниципалитетах региона. Центральное мероприятие проходило в Самаре на трассах лыжной базы "Чайка".

Фото: Министерство спорта Самарской области

Приветствуя участников, врио заместителя губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев отметил, что "Лыжня России" стала замечательной традицией. Она объединяет всех поклонников лыжного спорта — любителей и профессионалов.

"Отрадно, что в этом году самый массовый лыжный старт России выпал на 14 февраля, ведь именно в этот день в 1972 году на Олимпиаде в Саппоро советская сборная вырвала победу в лыжной эстафете 4×10 км и навсегда вписала этот триумф в историю мирового спорта. Важно, что "Лыжня России" с каждым годом наращивает свой потенциал, вовлекая в свои ряды новых приверженцев активного образа жизни разных возрастов и профессий. И сегодня в Самарской области на старт вышли порядка 8 000 лыжников, любителей здорового образа жизни, ребят, которые только делают свои первые шаги в спорте. Очень здорово, что этот спортивный праздник все больше становится семейным. Занимайтесь спортом! Любите спорт! И будьте здоровы!", — сказал Дмитрий Яковлев.

В числе участников "Лыжни России" — начинающие лыжники, школьники, студенты, представители трудовых коллективов, ветераны спорта, а также спортсмены сборной Самарской области по лыжным гонкам. Дети, юноши и девушки, мужчины и женщины встали на лыжи в массовом забеге на 3 км и спортивных забегах на 5 и 10 км

Красочный праздник спорта и здорового образа жизни сопровождали выступления творческих коллективов, мастер-классы по ГТО и гонкам дронов, патриотические выставки, полевая кухня. Все участники "Лыжни России" получили сувенирную продукцию министерства спорта России.

Победители и призеры спортивных забегов были награждены дипломами, кубками и медалями. Среди юношей 2008–2014 годов рождения в 5-километровом забеге лучший результат показал Иван Юртаев, второй — Леонид Бекин, третий — Марк Березинцев. У девушек в этой же возрастной категории первенствовала Анфиса Дудникова, вторая — Софья Столбова, третья — Елизавета Егорова.

Среди участников 2007 года рождения и старше победителями стали Денис Зайцев и Вероника Соловьева, серебряными призерами — Вадим Аннин и Мария Абдуразакова, бронзовыми — Денис Чубовский и Светлана Дрогунова.

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" проводится с 1982 года. В 2026 году мероприятие организовано в рамках реализации государственной программы "Спорт России". Благодаря "Лыжне России" ежегодно сотни тысяч россиян встают на лыжи и приобщаются к здоровому и активному образу жизни.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

Мария Иванова 14 января 2026 09:16 В Тольятти открыли новый ФОК "Метеор"

Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

Фото на сайте

Финал кубка губернатора по киберспорту

Финал кубка губернатора по киберспорту

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1