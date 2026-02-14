8000 жителей Самарской области вышли на старт "Лыжни России"

В субботу, 14 февраля, в Самарской области прошла XLIV Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России". Старты состоялись в 20 муниципалитетах региона. Центральное мероприятие проходило в Самаре на трассах лыжной базы "Чайка".

Приветствуя участников, врио заместителя губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев отметил, что "Лыжня России" стала замечательной традицией. Она объединяет всех поклонников лыжного спорта — любителей и профессионалов.

"Отрадно, что в этом году самый массовый лыжный старт России выпал на 14 февраля, ведь именно в этот день в 1972 году на Олимпиаде в Саппоро советская сборная вырвала победу в лыжной эстафете 4×10 км и навсегда вписала этот триумф в историю мирового спорта. Важно, что "Лыжня России" с каждым годом наращивает свой потенциал, вовлекая в свои ряды новых приверженцев активного образа жизни разных возрастов и профессий. И сегодня в Самарской области на старт вышли порядка 8 000 лыжников, любителей здорового образа жизни, ребят, которые только делают свои первые шаги в спорте. Очень здорово, что этот спортивный праздник все больше становится семейным. Занимайтесь спортом! Любите спорт! И будьте здоровы!", — сказал Дмитрий Яковлев.

В числе участников "Лыжни России" — начинающие лыжники, школьники, студенты, представители трудовых коллективов, ветераны спорта, а также спортсмены сборной Самарской области по лыжным гонкам. Дети, юноши и девушки, мужчины и женщины встали на лыжи в массовом забеге на 3 км и спортивных забегах на 5 и 10 км

Красочный праздник спорта и здорового образа жизни сопровождали выступления творческих коллективов, мастер-классы по ГТО и гонкам дронов, патриотические выставки, полевая кухня. Все участники "Лыжни России" получили сувенирную продукцию министерства спорта России.

Победители и призеры спортивных забегов были награждены дипломами, кубками и медалями. Среди юношей 2008–2014 годов рождения в 5-километровом забеге лучший результат показал Иван Юртаев, второй — Леонид Бекин, третий — Марк Березинцев. У девушек в этой же возрастной категории первенствовала Анфиса Дудникова, вторая — Софья Столбова, третья — Елизавета Егорова.

Среди участников 2007 года рождения и старше победителями стали Денис Зайцев и Вероника Соловьева, серебряными призерами — Вадим Аннин и Мария Абдуразакова, бронзовыми — Денис Чубовский и Светлана Дрогунова.