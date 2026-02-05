16+
Баскетбол Спорт

"Самара" на своей площадке уступила МБА-МАИ — 51:102

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 4 февраля, во дворце спорта имени В.С. Высоцкого в Самаре состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого "Самара" принимала МБА-МАИ. Самарские баскетболисты уступили гостям из Москвы. По итогам игры счет составил 51:102 (13:21, 9:28, 23:26, 6:27).

Дмитрий Халдеев, ударно начав матч (4 очка за минуту), словно заряди команду. И после трех сыгранных минут благодаря двум подряд дальним попаданиям от Глеба Шейко и Данилы Походяева "Самара" повела 10:3. Но запал иссяк, москвичи пришли в себя и с середины стартового периода устремились вперед. Рывок 16:0, захвативший и начало второй четверти, перевернул игру. Данила Походяев прервал затянувшуюся паузу, когда "Самара" уже "горела" "-10": 13:23.

Но очки по-прежнему давались самарской команде с большим трудом. Глеб Шейко реализовал очередную свою треху — и хозяева вновь замолчали на четыре минуты. Гости уверенно контролировали игру, за пару минут до большого перерыва оторвавшись уже на дистанцию в 20+ очков. А завершили первую половину и вовсе очередным рывком, как итог: 22:49 на табло.

Третью четверть соперники провели уже в обмене ударами. В составе самарцев разыгрался Данила Походяев, видимо, решивший максимально выложиться в свой день рождения. Но и его усилий (8 очков за десятиминутку) было слишком мало: гости держали добытый задел. И даже его наращивали: по ходу периода разница достигала 32 очков. А завершили ее самарцы при "-30": 45:75.

В заключительной четверти игра самарской команды, увы, совершенно разладилась. Всего 6 очков — и москвичи стремительно летели к "сотне". Выбив ее на последней минуте и окончательно расстроив самарских болельщиков. 51:102 — поражение "Самары".

"Какими бы тяжелыми ни были у нас предыдущие выезды, баскетбол — это игра характеров. И таких матчей, чтоб они повторялись, быть не должно. Да, игрокам тяжело, я знаю, что они переживают. И есть оптимизм, что они найдут свой внутренний стержень. Еще раз приношу болельщикам наши извинения", — прокомментировал после матча главный тренер Самары Владислав Коновалов.

Следующий матч "Самара" проведет 12 февраля в Саратове.

