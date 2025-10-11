БК "Самара" уступила коллективу Евгения Пашутина — 57:107

Баскетбольная "Самара" в третьем туре Единой Лиги ВТБ уступила "БЕТСИТИ-ПАРМЕ" со счетом 57:107.
Гости начали с рывка 9:0, после которого Владислав Коновалов сразу же взял тайм-аут. Проходит минута, и оставшийся без опеки Шейко забрасывает "трешку". У пермяков активнее себя проявлял Сандерс — 5 очков. Самарцы пытались сокращать отставание, но броски либо не долетали, либо были мимо, чем пользовался соперник, а Адамс и вовсе дважды подряд попал трехочковый. Первая десятиминутка закончилась со счетом — 10:20.
После перерыва подопечные Евгения Пашутина начали с данка от Картера — 10:22. Пермяки наращивали преимущество, дальние броски шли у Адамса Сандерса и Захарова — 11:32. Проходят несколько атак, и первые очки набирают Кулагин, Калинин и Косяков — 20:42. В концовке команды обменялись забитыми бросками, как итог — 27:52.
В третьей четверти волжане больше реализовывали моменты в проходе, попадали Чеваренков и Великородный, но этого было мало, пермяки делали разницу с каждой атакой попал только увеличивалось, в моменте отрыв составлял +17. У самарцев игру брали на себя Никита Михайловский и Михаил Кулагин, но из-за частых промахов у команды хозяева уступили со счётом — 47:82.
В заключительной десятиминутке подопечные Евгения Пашутина сделали рывок — 4:0, после которого Кулагин сразу забросил трехочковый — 50:88. Хозяева навязывала борьбу в концовке, но этого не хватило, чтобы отыграть отставание, а за 2:13 до конца пермяки пробили 100 очков. Как итог — 57:107.
Самым результативным у самарцев стал Михаил Кулагин (11 очка). У гостей эффективными были Александр Шашков (18 очков), Джейлен Адамс (15 очков), Глеб Фирсов и Виктор Сандерс (по 14 очков) и Террелл Картер и Александр Захаров (по 12 очков).
Следующий матч БК "Самара" проведет 15 октября дома. Соперником станет "Зенит".
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!