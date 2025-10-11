16+
Баскетбол Спорт

БК "Самара" уступила коллективу Евгения Пашутина — 57:107

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Баскетбольная "Самара" в третьем туре Единой Лиги ВТБ уступила "БЕТСИТИ-ПАРМЕ" со счетом 57:107.

Фото: БК Самара

Гости начали с рывка 9:0, после которого Владислав Коновалов сразу же взял тайм-аут. Проходит минута, и оставшийся без опеки Шейко забрасывает "трешку". У пермяков активнее себя проявлял Сандерс — 5 очков. Самарцы пытались сокращать отставание, но броски либо не долетали, либо были мимо, чем пользовался соперник, а Адамс и вовсе дважды подряд попал трехочковый. Первая десятиминутка закончилась со счетом — 10:20.

После перерыва подопечные Евгения Пашутина начали с данка от Картера — 10:22. Пермяки наращивали преимущество, дальние броски шли у Адамса Сандерса и Захарова — 11:32. Проходят несколько атак, и первые очки набирают Кулагин, Калинин и Косяков — 20:42. В концовке команды обменялись забитыми бросками, как итог — 27:52.

В третьей четверти волжане больше реализовывали моменты в проходе, попадали Чеваренков и Великородный, но этого было мало, пермяки делали разницу с каждой атакой попал только увеличивалось, в моменте отрыв составлял +17. У самарцев игру брали на себя Никита Михайловский и Михаил Кулагин, но из-за частых промахов у команды хозяева уступили со счётом — 47:82.

В заключительной десятиминутке подопечные Евгения Пашутина сделали рывок — 4:0, после которого Кулагин сразу забросил трехочковый — 50:88. Хозяева навязывала борьбу в концовке, но этого не хватило, чтобы отыграть отставание, а за 2:13 до конца пермяки пробили 100 очков. Как итог — 57:107.

Самым результативным у самарцев стал Михаил Кулагин (11 очка). У гостей эффективными были Александр Шашков (18 очков), Джейлен Адамс (15 очков), Глеб Фирсов и Виктор Сандерс (по 14 очков) и Террелл Картер и Александр Захаров (по 12 очков). 

Следующий матч БК "Самара" проведет 15 октября дома. Соперником станет "Зенит".

