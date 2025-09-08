16+
Баскетбол Спорт

БК "Самара" проиграл "Автодору" – 64:83

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В матче за третье место на Кубке памяти А. В. Хайретдинова в Нижнем Новгороде "Самара" уступила "Автодору" — 64:83, сообщает пресс-служба клуба.

Самыми результативными в составе самарцев стали Никита Михайловский (15 очков), Михаил Кулагин (13 очков) и Артем Пивцайкин (10 очков).

"В целом, игра складывалась неплохо для нас. Учитывая, что вчера мы понесли некоторые потери в концовке — но у нас, как и всегда, был план Б. Мы начали матч агрессивно, у нас даже был контроль игры. Особую нагрузку сейчас несут Никита Михайловский и Михаил Кулагин, которые являются лидерами команды и определяют контур нашей игры и в нападении, и в защите. Но команда чувствует себя уверенно, когда есть запас прочности, в том числе и в ротации. Но сегодня нас было всего девять. И мы выпускали молодых ребят, которые, быть может, не так хорошо провели концовку, но это большой опыт для них. Это не оправдание для нас за поражение "-19". Но это объективная оценка. И я доволен тем, как молодые игроки придерживаются нашего плана на игру. Продолжаем работать. Нам сейчас главное — восстановиться и быть здоровыми. Мы и сегодня, учитывая мелкие повреждения, давали лидерам отдохнуть в концовке. Хорошие три четверти, мы лидировали, вернулись в игру, проявили характер. Закончили как закончили — и это, опять же, определенный опыт для ребят. Спасибо им за самоотдачу, которую они проявляют", — прокомментировал главный тренер "Самары" Владислав Коновалов.

Из Нижнего команда вернется в Самару, где 12 сентября ее ждут медиа-день и "Матч друзей", в котором профи сыграют со своими болельщиками. А уже 15–16 сентября "Самара" примет участие в Кубке 30-летия "Урал-Грейта" в Перми.

