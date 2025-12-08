От CS2 до гонок дронов: в Самаре состоялся финал кубка губернатора по киберспорту

В воскресенье, 7 декабря, в Самаре на площадке ТЦ "Мега" прошел ежегодный фестиваль киберспорта и молодежной культуры на Кубок губернатора Самарской области.
В программе: спортивное программирование, Counter-Strike 2 5×5, Dota 2 5×5, Standoff 2 2×2 и MLBB 5×5 (онлайн-отбор), гонки дронов, лазертаг, Just Dance, FC26, Tekken 8 и другие.
Областные соревнования по киберспорту среди студентов являются ежегодными и привлекают большое внимание молодежи. Участниками кубка стали студенты и выпускники колледжей и вузов Самарской области в возрасте от 14 лет и старше.
В рамках мероприятия, параллельно с ключевыми соревнованиями, игроки могли продемонстрировать свои способности в компьютерных автосимуляторах и интеллектуальных играх.
