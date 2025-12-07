Владимир Барабанов: "Хорошо, что смогли забрать 2 очка сегодня"

После победы в овертайме над "Бураном" (1:0) нападающий ЦСК ВВС Владимир Барабанов дал комментарий по игре, а также рассказал о канадском новичке и поделился целями на сезон.

— Владимир, с победой. Три безголевых периода и только в овертайме смогли открыть счет. Какие эмоции после матча?

— Спасибо. Главное, что выиграли. Такое бывает, что команды не могут забить в основное время. Хорошо, что смогли забрать 2 очка сегодня.

— Что сказал главный тренер, когда давал установку перед овертаймом? Может какие-то тактические указания?

— В первые периоды установки особо ничего не дают. Все знают, как играть. Но в овертайме, когда команды играют 3 на 3 — это немного другой хоккей, я бы сказал обоюдоострый. Выстояли в меньшинстве, убежали в атаку и забили.

— Сейчас в команде появился канадский нападающий — Джошуа Лоуренс. Это первый легионер за долгое время в Самаре. Как вы с ним коммуницируете? Уже была какая-то смешная история с Джошуа?

— Он говорит на английском, а вот русский не понимает. У нас ситуация обратная — не все говорят на английском (смеется). Была забавная история, в одной из первых игр, мы хотели чтобы он приехал в рукавичках, но он отказался.

— Сейчас ЦСК ВВС занимает 13-ю строчку в турнирной таблице и попадает в плей-офф. В том розыгрыше вы заняли 28 место. Какие сейчас цели стоят перед командой?

— Да, сейчас мы в плей-офф, но не забывайте, что еще впереди половина чемпионата. Главное: идти от игры к игре и выигрывать как можно больше. Когда выйдем в плей-офф, тогда и будем о нем говорить.