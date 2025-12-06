ЦСК ВВС в овертайме обыграл "Буран" — 1:0

В субботу, 6 декабря, в СКК "Дворец Спорта им. В. Высоцкого" прошел матч регулярного сезона чемпионата Всероссийской хоккейной лиги между ЦСК ВВС и воронежским "Бураном".

Первый период команды в основном провели на половине поля "Бурана". "Летчики" больше бросали и дважды играли в большинстве (у соперника были удалены Гончаров и Алексеев), но забить самарцы не смогли — 0:0.

Во второй 20-минутке команды показывали равную игру, а в концовке воронежцы и вовсе могли выйти вперед, но Устименко отразил бросок гостей — 0:0.

В заключительном игровом отрезке хозяева стали острее атаковать ворота Исаева, но голкипер ловил и отражал броски хоккеистов ЦСК ВВС. Основное время закончилось безголевой ничьей и игра перешла в овертайм. За 1:13 до конца подопечные Эдуарда Занковца убежали в атаку и с передачи Андрея Гришакова отличился Владимир Барабанов — 1:0.

Волжане одержали четвертую победу подряд и поднялись на 13 место с 39 очками.

Следующий матч "летчики" проведут 12 декабря в Тамбове против одноименной команды.