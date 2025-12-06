16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ЦСК ВВС в овертайме обыграл "Буран" — 1:0 В Южном городе открыли филиал ДЮСШ хоккейной "⁠Лады" Хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над "Ростовом" Во втором матче "Ладья" забросила 2 шайбы "Сибирским снайперам" "Ладья" проиграла "Сибирским снайперам"

Хоккей Спорт

ЦСК ВВС в овертайме обыграл "Буран" — 1:0

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 6 декабря, в СКК "Дворец Спорта им. В. Высоцкого" прошел матч регулярного сезона чемпионата Всероссийской хоккейной лиги между ЦСК ВВС и воронежским "Бураном".

Первый период команды в основном провели на половине поля "Бурана". "Летчики" больше бросали и дважды играли в большинстве (у соперника были удалены Гончаров и Алексеев), но забить самарцы не смогли — 0:0.

Во второй 20-минутке команды показывали равную игру, а в концовке воронежцы и вовсе могли выйти вперед, но Устименко отразил бросок гостей — 0:0.

В заключительном игровом отрезке хозяева стали острее атаковать ворота Исаева, но голкипер ловил и отражал броски хоккеистов ЦСК ВВС. Основное время закончилось безголевой ничьей и игра перешла в овертайм. За 1:13 до конца подопечные Эдуарда Занковца убежали в атаку и с передачи Андрея Гришакова отличился Владимир Барабанов — 1:0.

Волжане одержали четвертую победу подряд и поднялись на 13 место с 39 очками. 

Следующий матч "летчики" проведут 12 декабря в Тамбове против одноименной команды.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4