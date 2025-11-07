"Лада" в серии бросков уступила "Динамо"

В четверг, 6 ноября, ХК "Лада" проиграл московскому "Динамо", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд состоялась прошла в Москве.

Прошло всего десять секунд после стартового вбрасывания, а "Лада" уже открыла счет: Райли Савчук точно бросил с точки вбрасывания в зоне хозяев. На 13-й минуте Дмитрий Кугрышев вкатился в чужую зону и оставил шайбу Ивану Романову, который точно бросил в дальнюю девятку. На 17-й минуте Дилан Сикьюра точно бросил, воспользовавшись тем, что голкипер "Лады" был закрыт игроком своей команды. На 26-й минуте Джордан Уил сравнял счет. Но, по прошествии всего 14 секунд Андрей Чивилев вновь вывел "Ладу" вперед, воспользовавшись передачей Кугрышева. На 56-й минуте хозяева получили пятиминутное большинство, и за 14 секунд до окончания основного времени Даниил Пыленков перевел игру в овертайм. В овертайме счет не изменился, и победитель определялся в серии бросков. Единственный точный бросок нанес Никита Гусев, принесший победу хозяевам — 4:3.

"Динамо" (Москва) — "Лада" — 4:3 Б (1:2; 1:1; 1:0; 0:0; 1:0)