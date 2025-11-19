"Лада" заключила с Ефимом Гуркиным контракт после просмотра

Хоккейный клуб "Лада" по итогам просмотрового контракта заключил двустороннее соглашение до конца сезона с защитником Ефимом Гуркиным.

Напомним, Гуркин на просмотре в тольяттинском клубе находится с конца октября.

Он уже выступал за "Ладу" на протяжении трех сезонов (2015-2018).