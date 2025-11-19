"Лада" заключила с Ефимом Гуркиным контракт после просмотра

Хоккейный клуб "Лада" по итогам просмотрового контракта заключил двустороннее соглашение до конца сезона с защитником Ефимом Гуркиным.
Напомним, Гуркин на просмотре в тольяттинском клубе находится с конца октября.
Он уже выступал за "Ладу" на протяжении трех сезонов (2015-2018).
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!