"Ладья" обыграла "Спутник" - 7:4

21 октября на домашнем льду "Ладья" принимала альметьевский "Спутник".

В первом периоде болельщики увидели одну заброшенную шайбу — и это был гол в ворота соперника в исполнении Владислава Федорова.

Во втором периоде тольяттинцы забросили еще две шайбы. Отличились Егор Абрамов и Алексей Щербаков. Гости смогли ответить лишь одним голом — 3:1.

На старте заключительного отрезка матча с разницей в 13 секунд команды обменялись голами! Сначала Руслан Умеров поразил ворота "Спутника", следом Марат Нургалиев огорчил нашего вратаря. А еще через три минуты соперник и вовсе сократил отставание в одну шайбу — 4:3. На этом игроки обеих команд останавливаться не собирались и началась "перестрелка". Вадим Амбросов и Артем Постовой зажгли на табло — 6:3. Гости через минуту — 6:4. Но последнее слово осталось за хозяева льда. Точку в матче поставил Владислав Федоров, оформивший в этой игре дубль, со счетом 7:4.

Следующий матч "Ладья" сыграет дома 25 октября с "Амурскими тиграми".