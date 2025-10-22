"Ладья" обыграла "Спутник" - 7:4

21 октября на домашнем льду "Ладья" принимала альметьевский "Спутник".
В первом периоде болельщики увидели одну заброшенную шайбу — и это был гол в ворота соперника в исполнении Владислава Федорова.
Во втором периоде тольяттинцы забросили еще две шайбы. Отличились Егор Абрамов и Алексей Щербаков. Гости смогли ответить лишь одним голом — 3:1.
На старте заключительного отрезка матча с разницей в 13 секунд команды обменялись голами! Сначала Руслан Умеров поразил ворота "Спутника", следом Марат Нургалиев огорчил нашего вратаря. А еще через три минуты соперник и вовсе сократил отставание в одну шайбу — 4:3. На этом игроки обеих команд останавливаться не собирались и началась "перестрелка". Вадим Амбросов и Артем Постовой зажгли на табло — 6:3. Гости через минуту — 6:4. Но последнее слово осталось за хозяева льда. Точку в матче поставил Владислав Федоров, оформивший в этой игре дубль, со счетом 7:4.
Следующий матч "Ладья" сыграет дома 25 октября с "Амурскими тиграми".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!