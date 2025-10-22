16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" обыграла "Спутник" - 7:4 Спортивный директор "Лады" Сергей Гомоляко покидает клуб В Свердловской области стартовал Кубок Губернатора по мини-хоккею с мячом "Лада" проиграла в Нижнем Новгороде "Торпедо" — 3:5 ХК "Лада" проиграл в Хабаровске

Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла "Спутник" - 7:4

ТОЛЬЯТТИ. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

21 октября на домашнем льду "Ладья" принимала альметьевский "Спутник".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В первом периоде болельщики увидели одну заброшенную шайбу — и это был гол в ворота соперника в исполнении Владислава Федорова.

Во втором периоде тольяттинцы забросили еще две шайбы. Отличились Егор Абрамов и Алексей Щербаков. Гости смогли ответить лишь одним голом — 3:1.

На старте заключительного отрезка матча с разницей в 13 секунд команды обменялись голами! Сначала Руслан Умеров поразил ворота "Спутника", следом Марат Нургалиев огорчил нашего вратаря. А еще через три минуты соперник и вовсе сократил отставание в одну шайбу — 4:3. На этом игроки обеих команд останавливаться не собирались и началась "перестрелка". Вадим Амбросов и Артем Постовой зажгли на табло — 6:3. Гости через минуту — 6:4. Но последнее слово осталось за хозяева льда. Точку в матче поставил Владислав Федоров, оформивший в этой игре дубль, со счетом 7:4.

Следующий матч "Ладья" сыграет дома 25 октября с "Амурскими тиграми".

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2