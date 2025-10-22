Аэротакси начали тестировать в Самарской области

В Самарской области начали тестировать беспилотное аэротакси, пишет tass.ru со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Федорищева.
Новый вид транспорта может связать крупнейшие города региона в перспективе 5-10 лет. По словам главы области, само изделие — аэротакси, будет стоить около 50 млн рублей. Зато время передвижения между Самарой и Тольятти сократится с 1,5-2 часов до 20 минут.
"Между Самарой и Тольятти шикарная Волга, национальный парк "Самарская Лука". Это будут 20 минут над красивейшим нацпарком. Это и туризм, и бизнес-туризм", — отметил губернатор.
В Самарской области уже тестируют аэрокурьеров. Первые тесты проходили в Тольятти.
Сертифицирована модификация дрона S-80 для доставки. Беспилотник может совершать полеты в городе в рамках ЭПР и выполнять эксперименты по доставке потребительских товаров. При этом
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?