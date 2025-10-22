День инноватора в "Жигулевской долине": все о господдержке технологических инноваций

В четверг, 23 октября, в технопарке "Жигулевская долина" пройдет День инноватора. Мероприятие поможет технологическим предпринимателям узнать о мерах государственной и региональной поддержки для развития инновационных проектов.
Развитие технологического бизнеса является одним из приоритетов для региона. Самарская область входит в топ-10 субъектов России по научно-технологическому развитию.
"Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.
Эксперты расскажут о поддержке, которую оказывают федеральные и региональные институты, включая Фонд содействия инновациям, "Сколково", Агентство по технологическому развитию и другие. Участники узнают о грантовых программах, инжиниринговых сервисах, преимуществах статуса резидента технопарка и специальных мерах для малых технологических компаний.
На мастер-классах и индивидуальных консультациях предприниматели получат практические рекомендации по подготовке заявок на гранты и другие формы поддержки.
"Государство предоставляет широчайший спектр поддержки для предпринимателей. И ими реально можно воспользоваться. День инноватора для нас — уникальная возможность получить консультации экспертов от различных институтов поддержки", — отметил участник Дня инноватора в прошлом году Алексей Севостьянов, руководитель проектов ООО "Автотрансформатор".
Мероприятие проводится с 2022 года. Организаторами выступают Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и технопарк "Жигулевская долина". Участие бесплатное, требуется регистрация (по ссылке).
