Жители Самарской области начали год с онлайн-покупок

В январе жители Самарской области стали чаще посещать интернет-магазины. С начала месяца трафик на маркетплейсах вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают аналитики МегаФона, больше всего процессом выбора товаров увлеклись мужчины.
Как и годом ранее, жители региона активнее всего заходили в виртуальные магазины сразу после длинных выходных. Пик покупательского интереса пришелся на 13 января. А вот первый день года, 1 января, стал самым "тихим" для онлайн-шопинга: желание пополнить корзину уступило место прогулкам и встречам с близкими.
Основную аудиторию маркетплейсов в первые недели января составили жители региона 35–44 лет — на них пришлось 34% всех посещений. Еще 27% обеспечили люди 45–54 лет, а 14% сформировали абоненты оператора в возрасте от 25 до 34 лет. Несмотря на примерно равное количество покупателей обоих полов, на мужчин пришлось на 41% больше интернет-трафика, чем на женщин. Это может говорить о том, что мужчинам требуется больше времени на изучение ассортимента и характеристик товаров.
"Сегодня покупки превратились в дело пары минут: жители региона отправляют заказы в очереди за кофе, по пути домой или пока ждут ребенка после занятий. Мы расширяем покрытие сети LTE под растущий трафик и, чтобы онлайн-шопинг был доступен в любой точке области. За последний месяц наше новое оборудование заработало в самарском микрорайоне Большие Ключи, в Новокуйбышевске на улице Дзержинского, а также в поселках Варламово, Светлое Поле и Воскресенка", — сообщил Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.
Комфортнее стали и походы за покупками. В преддверии праздников инженеры запустили телеком-оборудование в торговом центре "Восход" в Тольятти. Новая indoor‑базовая станция обеспечивает равномерное распределение трафика между абонентами и стабильный сигнал внутри помещений.
Последние комментарии
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.