16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Крутых Ключах "разгрузили" мобильную сеть В Красноярском районе началась реконструкция моста через реку Кондурчу Трое из четырех самарцев проводят свободное время за видеоиграми Киберпреступники устроились на завод: "Солар" выявил лидеров по заражениям вредоносным ПО в 2025 году Билайн открыл предзаказ на линейку Samsung Galaxy S26 по спецценам и выгодой до 20 000 рублей

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Крутых Ключах "разгрузили" мобильную сеть

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В новом микрорайоне в Самаре установили дополнительное оборудование связи МегаФона. Оно позволило расширить зону покрытия LTE (4G), повысить скорость передачи данных внутри помещений и во дворах, а также оптимизировать нагрузку на существующую инфраструктуру.

В застраивающемся микрорайоне уже проживает около 100 тысяч человек, и ввод новых домов продолжается. Семьи обустраивают свои квартиры и активно используют цифровые технологии в быту. Основная часть их времени в Сети проходит в социальных сетях и мессенджерах, а также на сервисах для просмотра видео.

Чтобы предоставить жителям доступ к онлайн-сервисам, инженеры настроили оборудование, подобрав оптимальные низко-, средне- и высокочастотные диапазоны. Решение позволило охватить сетью LTE зону радиусом до трех километров и обеспечить скорость мобильного интернета до 120 Мбит/с в квартирах, подъездах, на придомовых территориях, а также в объектах социальной инфраструктуры и магазинах.

Дополнительно была внедрена технология VoLTE (Voice over LTE), позволяющая звонить через сеть 4G. Кроме того, благодаря ее использованию повышается качество речи и скорость соединения.

"Микрорайон активно растет и заселяется, поэтому мы работаем на опережение. Новое оборудование спроектировано с запасом по емкости. Это обеспечивает стабильную связь и высокую скорость передачи данных даже при пиковых нагрузках, когда тысячи жителей одновременно выходят в Сеть из своих квартир или во время прогулок", — рассказал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5