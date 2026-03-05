16+
Образование Общество

В Самарской области прошла масштабная апробация ЕГЭ: регион готов к экзаменационной кампании 2026 года

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 4 марта, Самарская область приняла участие в очередном всероссийском тренировочном мероприятии в рамках подготовки к ЕГЭ 2026 года. Масштабная апробация охватила 15 учебных предметов и позволила детально отработать все этапы проведения государственной итоговой аттестации.

Фото: Рособрнадзор

В ходе тренировки специалисты апробировали технологическую готовность пунктов проведения экзаменов (ППЭ): получение экзаменационных материалов по защищенным каналам связи; печать полных комплектов контрольных измерительных материалов непосредственно в аудиториях; оперативное сканирование работ в штабе ППЭ сразу по завершении экзамена.

В тренировке задействовали 76 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) и 1256 аудиторий. Важной особенностью стало тестирование оборудования на базе ОС Linux в 15 пунктах — техника отработала штатно. Вся задействованная компьютерная база прошла проверку, подтвердила свою исправность и будет использована в основной период ЕГЭ-2026.

В апробации приняли участие более 12 тысяч одиннадцатиклассников и около 6 тысяч сотрудников, включая технических специалистов, руководителей ППЭ, членов ГЭК и организаторов в аудиториях. Такая "репетиция" минимизирует риски технических и человеческих ошибок во время реального экзамена.

Обучающиеся смогли ознакомиться с оформлением бланков, содержанием КИМ и выполнить экзаменационную работу. Для школьников это стало не только проверкой знаний, но и психологическим тренингом. Ученики прошли через все обязательные процедуры: от металлодетекторов и сдачи личных вещей до работы с бланками и соблюдения регламента выхода из аудиторий. Свои результаты участники узнают не позднее 20 марта.

Несмотря на тренировочный формат, контроль за соблюдением порядка был максимально строгим. В ходе мероприятия было зафиксировано нарушение: два участника удалены за наличие мобильного телефона и шпаргалки.

Организаторы подчеркивают: такие случаи — важный урок. В основной период подобные нарушения приведут к аннулированию результатов без права пересдачи в текущем году. Прошедшая проверка — лишь этап подготовки. Всероссийские тренировки уже прошли 28 января и 18 февраля. Следующие тренировочные мероприятия в Самарской области запланированы на 26 марта и 14 мая. Они позволят закрепить навыки организаторов ППЭ и еще раз проверить готовность региона к основному периоду ГИА.

"Тренировочное мероприятие, прошедшее в Самарской области, показало, что регион готов обеспечить прозрачные и равные условия для каждого выпускника. Основной период ЕГЭ-2026 пройдет в строгом соответствии с установленным порядком проведения ГИА", — сказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

