Областной этап чемпионата "Профессионалы": новые возможности для самарских школьников

В Самарской области уже вторую неделю проходит региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Соревнования организованы на 25 площадках образовательных организаций региона — в Тольятти, Самаре, Новокуйбышевске, Нефтегорске и Сергиевске. Одна из площадок, расположенная в Тольяттинском социально-педагогическом колледже, приняла директоров школ города на профориентационный тур. В этот же день профтуры прошли в Тольяттинском машиностроительном колледже и Самарском колледже сервиса производственного оборудования им. Героя Российской Федерации Е. В. Золотухина.

Вместо привычной экскурсии участникам предложили формат погружения: директора на несколько часов стали студентами и прошли маршрут колледжа — от знакомства с образовательной средой до итогового подведения результатов. Они посетили четыре занятия: создали визитки, участвовали в гонке дронов, попробовали себя в профессиональной пробе "Мультипликация" и познакомились с методами диагностики тела. День завершился классным часом с рефлексией и вручением дипломов партнёров.

Ключевая идея профтура — показать, что профориентация сегодня — это системная работа, где школьники могут "примерить профессию" в реальных условиях и понять перспективы выбранной траектории. Колледжи становятся площадками такого практического знакомства, а взаимодействие школ и колледжей помогает выстраивать образовательные маршруты обучающихся.

Дарья Киселева, муниципальный координатор проекта "Навигаторы детства" Тольяттинского территориального управления, отметила: "Такие события, как дни открытых дверей, чемпионат профмастерства "Профессионалы", мастер-классы и встречи со студентами СПО — элементы единой системы профориентации, которая помогает школьникам Тольятти осознанно выбрать профессию и стать частью кадрового резерва региона".

С приветственным словом к участникам обратился Максим Ланчиков, директор Тольяттинского социально-педагогического колледжа: "Профтур сегодня — это не просто презентации и экскурсии, а попытка сделать шаг навстречу друг к другу, а также возможность дать понимание представителям школ, что такое СПО и как оно устроено изнутри".

Ирина Пронина, директор МБУ "Школа № 93" отметила: "Взаимодействие школ и колледжей позволяет в полной мере раскрыть спектр специальностей, которые предлагает система среднего профессионального образования, и донести эту важную информацию до школьников. Формат профтуров играет ключевую роль: он помогает ребятам сделать осознанный шаг к профессии, в которой они смогут реализовать себя в будущем".

Современная профориентация строится на практике и партнёрстве. Колледжи становятся центрами притяжения для школ и ключевым элементом единой модели профессионального самоопределения в регионе. Профтуры помогают выстраивать слаженную систему взаимодействия между школами и колледжами, формируя осознанный выбор профессии у школьников.

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" продлится в Самарской области до 28 февраля 2026 года. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодёжь и дети".