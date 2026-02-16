16+
В Новокуйбышевске прошла ХХХ научно-техническая конференция нефтепереработчиков

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Новокуйбышевский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК "Роснефть") подвел итоги юбилейной научно-технической конференции молодых специалистов. Мероприятие было приурочено к 75-летию предприятия и собрало большое количество молодых ученых. Как отметили организаторы, для завода, который начинался с пуска первых установок в 1951 году, такие проекты — не просто традиция, а вклад в будущее отечественной нефтепереработки.

Фото: предоставлено АО "Новокуйбышевский НПЗ"

"Ставка на молодых специалистов остается неизменной: именно они двигают прогресс и внедряют новые технологии. Научно-техническая конференция сегодня — это платформа для формирования проектов, команд и профессиональных связей. Хочу с гордостью сказать, что практически 90% выпускников СамГТУ попадают к нам на предприятие. В 2026 году еще больше конкурсантов представили свои разработки, из которых молодые специалисты нашего завода, студенты СамГТУ, а также участники из "Роснефть" класса, успехов вам", — поделился с участниками генеральный директор Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода Сергей Голицаев.

Филиал Самарского технического университета — образовательный партнёр НК НПЗ — уже не первый год принимает в своих стенах участников. В 2026 он также стал традиционной площадкой проведения региональной научно-технической конференции молодых специалистов НК НПЗ.

"Благодаря поддержке завода филиал СамГТУ оснастил химические лаборатории, получил современное оборудование: инфракрасные фурье-спектрометры и хроматографы. Студенты уже решают реальные производственные задачи и побеждают на отраслевых конференциях, — отметила директор филиала СамГТУ Галина Заболотни. — Качество подготовки подтверждают дипломы: их защиту оценивают ведущие специалисты предприятия. Многие выпускники-магистры уже работают на заводе".

В этом году экспертное жюри оценили более 60 проектов в шести секциях. Известно, что некоторые из участников представили свои разработки сразу в нескольких. Виктория Емельянова представила свой проект в двух направлениях — оборудования нефтегазопереработки и в секции технологий. "Я инженер-конструктор, работаю на заводе первый год, часто приходится взаимодействовать со всеми цехами. Участие в конференции для меня — это возможность получить новые знания. В секциях оборудования и технологии процессов оба мои проекта связаны с развитием и оптимизацией оборотов водоснабжения и технологической схемы установки замедленного коксования", — поделилась Виктория.

Сейчас на заводе трудятся 50 молодых специалистов, 18 из них пришли на предприятие в течение последнего года. Для них участие в конференции — не только возможность проявить себя, но и реальный шаг в карьере.

"Я молодой специалист, работаю на заводе уже третий год и третий раз участвую в научной конференции. Хотелось бы отметить, что руководство предприятия поддерживает молодых специалистов, видит и ценит тех сотрудников, которые занимаются научной работой", — поделился Анатолий Пискунов, инженер технологического отдела ИЛ-ЦЗЛ, один из участников конференции. В этом году он представил свой проект в секции "Технология процессов нефтепереработки" и предложил создать блок получения битумных мастик на базе установки производства битума 19/2.

Напомним, что в мае 2025 года Новокуйбышевский НПЗ успешно выступил организатором кустового этапа НТК. В работе десяти секций приняли участие 160 молодых специалистов и 55 членов жюри. "Сегодня в НК НПЗ сложилась среда, где ценят инициативу, поддерживают научный подход и дают молодым сотрудникам право на пробу. Каждая идея здесь становится частью общего дела", — отметили на предприятии.

По итогам заводского этапа будут определены лучшие работы, которые представят предприятие на кустовой научно-технической конференции блока "Нефтегазопереработка и нефтехимия". В этом году она пройдёт 26–27 мая в Самаре на базе Куйбышевского НПЗ.

