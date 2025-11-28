Молодой специалист "Самаранефтегаза" — среди призёров конференции "Роснефти"

Юбилейная XX Межрегиональная научно-техническая конференция молодых специалистов "Роснефти" прошла в Москве и собрала более 600 участников со всей страны. Форум объединил молодых специалистов и студентов профильных вузов, чтобы обсудить новые разработки, технологии и проекты, влияющие на ключевые направления деятельности компании — от добычи нефти и энергетики до экологии и управления персоналом.

Среди призёров в этом году молодой специалист АО "Самаранефтегаз". Старший специалист отдела учёта персонала Екатерина Силантьева заняла третье место в секции "Труд, юриспруденция, персонал". Её проект по автоматизации кадровых процессов с помощью программного робота уже прошёл апробацию в HR-службе предприятия и показал высокую эффективность, позволяя ускорить обработку данных и повысить точность работы с персоналом.

От этого же предприятия участие в конференции приняли ещё три специалиста. В секции "Добыча нефти" свои разработки представила ведущий инженер управления добычи нефти и газа Екатерина Коркина. В секции "Промышленная энергетика и энергоэффективность" участвовал начальник оперативно-диспетчерской службы цеха по эксплуатации электрооборудования № 4 Владислав Ромаданов. А инженер I категории управления охраны окружающей среды Максим Носов защищал проект в секции "Экология". Все они продемонстрировали актуальные решения, направленные на повышение производственной эффективности и снижение экологического воздействия.

В конференции принимали участие молодые специалисты из 77 дочерних обществ "Роснефти", прошедшие предварительный отбор, проводившийся в два этапа. Кроме того, среди участников были студенты ведущих вузов-партнёров компании: РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, МГУ им. М. В. Ломоносова, Тюменского индустриального университета, Уфимского нефтяного технического и Санкт-Петербургского горного университета.

На финальном этапе были представлены 320 проектов, которые оценивали эксперты и руководители центрального аппарата компании. Тематика работ охватывала все основные бизнес-процессы "Роснефти" и демонстрировала актуальные решения для производства, управления персоналом, энергетики и экологии.

Практическая значимость проектов очевидна. Так, в 2025 году компания внедрила 31 проект, отобранный по итогам прошлой конференции, с ожидаемым экономическим эффектом более 780 млн рублей. Ещё 21 разработка находится в планах к внедрению на объектах компании в 2026–2027 годах.

За годы проведения МНТК молодые специалисты представили более 4,3 тыс. проектов. Более 1,2 тыс. из них получили рекомендации к внедрению, а совокупный экономический эффект достиг 5,6 млрд рублей. Эти цифры подтверждают, что конференция не только стимулирует инновации, но и приносит ощутимую пользу отрасли.

В "Роснефти" отмечают, что МНТК выполняет несколько задач одновременно: развитие профессиональных компетенций молодых специалистов, вовлечение их в исследовательскую и инновационную деятельность, а также формирование кадрового резерва. Для компании это важный инструмент, позволяющий поддерживать высокий уровень профессионализма и внедрять современные технологические решения в производство.