АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию три резервуара после капитального ремонта

АО "Транснефть - Приволга" (дочернее предприятие ПАО "Транснефть") завершило капитальный ремонт и ввело в эксплуатацию три резервуара для хранения нефти в Самарской области и Республике Татарстан. Резервуары расположены на станции смешения нефти площадки "Самара" Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ), а также на линейных производственно-диспетчерских станциях "Кротовка" и "Бавлы" Бугурусланского РНУ.
Работы проведены силами бригад центральных ремонтных служб предприятий в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта.
На резервуарах устранены дефекты днища и металлоконструкций с последующим проведением неразрушающего контроля основного металла, сварных швов и гидравлических испытаний. Выполнен локальный ремонт внутреннего и наружного антикоррозионных покрытий.
После окончания работ проведено комплексное опробование каждого из резервуаров под нагрузкой, произведены проверки и регулировки смонтированного оборудования и систем. Резервуары введены в эксплуатацию согласно графику и в настоящее время функционируют в штатном режиме.
Комплекс технических мероприятий обеспечит безопасную эксплуатацию объектов на следующие десять лет, а также позволит поддерживать высокий уровень надежности процесса транспортировки нефти на линейных производственно-диспетчерских и нефтеперекачивающих станциях.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее