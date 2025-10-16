АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию три резервуара после капитального ремонта

АО "Транснефть - Приволга" (дочернее предприятие ПАО "Транснефть") завершило капитальный ремонт и ввело в эксплуатацию три резервуара для хранения нефти в Самарской области и Республике Татарстан. Резервуары расположены на станции смешения нефти площадки "Самара" Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ), а также на линейных производственно-диспетчерских станциях "Кротовка" и "Бавлы" Бугурусланского РНУ.

Работы проведены силами бригад центральных ремонтных служб предприятий в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта.

На резервуарах устранены дефекты днища и металлоконструкций с последующим проведением неразрушающего контроля основного металла, сварных швов и гидравлических испытаний. Выполнен локальный ремонт внутреннего и наружного антикоррозионных покрытий.

После окончания работ проведено комплексное опробование каждого из резервуаров под нагрузкой, произведены проверки и регулировки смонтированного оборудования и систем. Резервуары введены в эксплуатацию согласно графику и в настоящее время функционируют в штатном режиме.

Комплекс технических мероприятий обеспечит безопасную эксплуатацию объектов на следующие десять лет, а также позволит поддерживать высокий уровень надежности процесса транспортировки нефти на линейных производственно-диспетчерских и нефтеперекачивающих станциях.