16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию три резервуара после капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" провело пожарно-тактическое учение на ЛПДС в Волгоградской области АО "Транснефть - Приволга" завершило техперевооружение автоматизированной системы управления технологическим процессом на производственном объекте в Республике Татарстан Независимая нефтегазовая компания поздравила школьников с началом учебного года ИТ-холдинг Т1: Без ИИ новые уровни производительности в нефтегазе недостижимы

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию три резервуара после капитального ремонта

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" (дочернее предприятие ПАО "Транснефть") завершило капитальный ремонт и ввело в эксплуатацию три резервуара для хранения нефти в Самарской области и Республике Татарстан. Резервуары расположены на станции смешения нефти площадки "Самара" Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ), а также на линейных производственно-диспетчерских станциях "Кротовка" и "Бавлы" Бугурусланского РНУ.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы проведены силами бригад центральных ремонтных служб предприятий в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта.

На резервуарах устранены дефекты днища и металлоконструкций с последующим проведением неразрушающего контроля основного металла, сварных швов и гидравлических испытаний. Выполнен локальный ремонт внутреннего и наружного антикоррозионных покрытий.

После окончания работ проведено комплексное опробование каждого из резервуаров под нагрузкой, произведены проверки и регулировки смонтированного оборудования и систем. Резервуары введены в эксплуатацию согласно графику и в настоящее время функционируют в штатном режиме.

Комплекс технических мероприятий обеспечит безопасную эксплуатацию объектов на следующие десять лет, а также позволит поддерживать высокий уровень надежности процесса транспортировки нефти на линейных производственно-диспетчерских и нефтеперекачивающих станциях.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2