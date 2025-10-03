Сильные в деле и в спорте: команда "Самаранефтегаза" среди призёров Летних игр "Роснефти" по разным видам спорта

В Сочи завершились юбилейные XX Летние спортивные игры ПАО "НК "Роснефть". На олимпийских объектах собрались 20 сильнейших команд дочерних обществ компании со всей страны, чтобы определить лучших в 18 видах спорта. На специализированных площадках прошли соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, шахматах, силовому двоеборью, бильярду, перетягиванию каната, пулевой стрельбе, а также легкоатлетические эстафеты и забеги. Впервые в программу игр в этом году было включено плавание. Почти три тысячи участников прошли жёсткий отбор и продемонстрировали высокий уровень подготовки, корпоративного духа и стремления к победе.

Спортсмены "Самаранефтегаза" уверенно показали себя в ряде дисциплин. Победу самарские нефтяники одержали в легкоатлетическом командном зачёте на дистанциях 500 и 1000 метров среди женщин и мужчин. Кроме того, команда завоевала второе место в мини-футболе и волейболе, а также третье место в бильярде и пулевой стрельбе.

Особо ярко на соревнованиях проявил себя 25-летний Артём Сарайкин — лучший нападающий волейбольного турнира. Его команда уверенно дошла до финала и заняла второе место, уступив лишь признанным фаворитам. Артём поделился своими впечатлениями от участия в соревнованиях:

"Я занимаюсь спортом с 10 лет — начинал с лёгкой атлетики и футбола, но сейчас волейбол стал основным направлением. Совмещать работу и спорт непросто, особенно когда тренировки идут сразу после рабочего дня, но стараюсь держать баланс. Спорт с детства научил меня дисциплине и упорству — эти качества помогают и в жизни, и в профессии. Юбилейные игры в Сочи стали для меня первым финалом такого уровня. Впечатления яркие: сильные соперники, отличная атмосфера, настоящая поддержка между участниками. Считаю, что команда сыграла достойно, и регулярные тренировки дали свой эффект. Впереди — работа над ошибками и движение к главной цели: занять первое место".

Первые масштабные спортивные соревнования "Роснефти" прошли в 2005 году и с тех пор стали неотъемлемой частью корпоративной культуры компании. Летние игры служат ярким примером популяризации здорового образа жизни, укрепления командного духа и поддержки массового спорта среди сотрудников.

Спортсмены "Роснефти" активно участвуют в крупнейших спортивных мероприятиях разного уровня и регулярно занимают призовые места. В компании успешно действует корпоративное спортивно-оздоровительное движение "Энергия жизни", объединяющее сотрудников, которые систематически занимаются спортом и соревнуются в различных дисциплинах. В 2024 году число участников движения превысило 128 тысяч человек.

Летние спортивные игры остаются крупнейшим внутренним спортивным событием для работников компании. Они не только выявляют сильнейших, но и формируют прочные связи между коллективами, развивая здоровый образ жизни и корпоративный дух.

Команда "Самаранефтегаза" подтверждает: спорт — это неотъемлемая часть жизни, как на производстве, так и за его пределами.