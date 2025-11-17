Под колесами трамвая в Самаре погиб мужчина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 17 ноября, в 19:20 в Самаре на ул. Ново-Садовой на остановке "КРЦ Звезда" водитель трамвая маршрута № 22 допустил наезд на мужчину, который переходил трамвайные пути.

Фото: ГУ МВД по Самарской области