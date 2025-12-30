Под Самарой лоб в лоб столкнулись две Lada

В понедельник, 29 декабря, в 12:45 на 1147,9 км трассы М-5 в Исаклинском районе лоб в лоб столкнулись ВАЗ 211540 и Lada Granta, передает ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в ГАИ, 40-летняя женщина за рулем ВАЗ 211540 двигалась со стороны Уфы в направлении Самары. В пути следования она выехала на "встречку" в разрешенном месте и столкнулась с движущейся во встречном направлении Lada Granta под управлением 32-летнего водителя.
Женщине-водителю медики после осмотра рекомендовали амбулаторное лечение, ее пассажир, 18-летняя девушка, госпитализирована в травматологическое отделение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!