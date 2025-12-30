Под Самарой лоб в лоб столкнулись две Lada

В понедельник, 29 декабря, в 12:45 на 1147,9 км трассы М-5 в Исаклинском районе лоб в лоб столкнулись ВАЗ 211540 и Lada Granta, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 40-летняя женщина за рулем ВАЗ 211540 двигалась со стороны Уфы в направлении Самары. В пути следования она выехала на "встречку" в разрешенном месте и столкнулась с движущейся во встречном направлении Lada Granta под управлением 32-летнего водителя.

Женщине-водителю медики после осмотра рекомендовали амбулаторное лечение, ее пассажир, 18-летняя девушка, госпитализирована в травматологическое отделение.