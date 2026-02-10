Под Тольятти столкнулись два большегруза, один из водителей погиб

Во вторник, 10 февраля, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух большегрузов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 9:30 на 948 км трассы М-5 51-летний водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и при завершении маневра столкнулся со Scania.

В результате автомобиля Scania погиб на месте. Водителя КамАЗа с травмами доставили в больницу.