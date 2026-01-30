В Самаре водитель наехал на санки с двухлетней девочкой

В четверг, 29 января, в Самаре двухлетний ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 10:15 52-летний водитель Lada Granta напротив дома № 50 во 2-м квартале пос. Мехзавод на пешеходном переходе наехал на детские санки. 25-летняя женщина переходила дорогу и толкала их перед собой.

В результате пострадала двухлетняя девочка, которая находилась в санках.