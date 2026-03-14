В Октябрьском районе Самары девочка-подросток попала под колеса автомобиля

В пятницу, 13 марта, в Октябрьском районе Самары автомобиль Hyundai Tucson сбил 15-летнюю девочку-подростка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, ДТП произошло в 11:54 на пересечении улиц Николая Панова и Мичурина. Водитель иномарки при повороте в нарушение требований п. 13.1ПДД РФ совершил наезд на несовершеннолетнюю, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая госпитализирована.