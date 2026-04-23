В Самарской области легковушка вылетела на встречку и врезалась в автобус

В четверг, 23 апреля, в Кинельском районе в 08:20 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На трассе "Кинель‑Богатое‑Борское" Lada Kalina под управлением 60‑летнего водителя столкнулась с автобусом Luidor под управлением 42‑летнего шофера.

По предварительным данным Госавтоинспекции, причиной ДТП стал выезд водителя легкового автомобиля на полосу встречного движения.

В автобусе в момент столкновения находились четыре пассажира.18‑летний пассажир получил травмы и был доставлен скорой помощью в больницу.