Два человека пострадали в ДТП на ул. Солодухина в Безенчуке

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В среду, 3 июня, в 14:45 произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Granta и Kia на ул. Солодухина в Безенчуке, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"