В Исаклинском районе лоб в лоб столкнулись Renault Sandero и КамАЗ Kompas, есть пострадавшие

В понедельник, 1 июня, в Исаклинском районе произошло встречное столкновение двух автомобилей, сообщает ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Информация о ДТП на 1154 км автодороги М-5 "Урал" поступила в 04:15. Оперативно к месту вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 118. Также к месту происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.
По прибытии было установлено, что произошло встречное столкновение автомобилей Renault Sandero и КамАЗ Kompas-5. К сожалению, есть пострадавшие.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!