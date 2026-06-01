В Исаклинском районе лоб в лоб столкнулись Renault Sandero и КамАЗ Kompas, есть пострадавшие

В понедельник, 1 июня, в Исаклинском районе произошло встречное столкновение двух автомобилей, сообщает ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Информация о ДТП на 1154 км автодороги М-5 "Урал" поступила в 04:15. Оперативно к месту вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 118. Также к месту происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошло встречное столкновение автомобилей Renault Sandero и КамАЗ Kompas-5. К сожалению, есть пострадавшие.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.