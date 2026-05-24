МотоДТП под Сызранью спровоцировал подросток

Появились подробности смертельного ДТП с двумя мотоциклами в Сызранском районе.

Напомним, вечером 23 мая в с. Старая Рачейка столкнулись Alfa и Silver.

По информации ГУ МВД по Самарской области, авария произошла на ул. Ленинской. 16-летний водитель одного из мотоциклов допустил касательное столкновение с мотоциклом под управлением 24-летнего водителя, который ехал навстречу.

Старший мужчина погиб, а подросток госпитализирован.