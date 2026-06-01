В Октябрьске в ДТП пострадал несовершеннолетний

В понедельник, 1 июня, в Октябрьске пострадал ребенок, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

По информации ведомства, в 08:26 на ул. Ленина 117 столкнулись Lada Vesta и KIA Sportage. На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчеты ПСЧ №106 ПСО №37, скорая помощь, сотрудники Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля KIA, его госпитализировали в ЦГБ города Сызрани.