Новая коммунальная техника поступила в муниципалитеты региона

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В города и районы Самарской области начали доставлять новую коммунальную технику. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.

Первая партия специализированной техники — 13 экскаваторов-погрузчиков "ЭО–2101" и 3 мини-погрузчика — доставлена в девять муниципальных образований региона. Получателями новой техники стали Алексеевский, Большеглушицкий, Камышлинский, Кинельский, Приволжский, Ставропольский, Хворостянский, Шенталинский и Исаклинский районы.

Еще 12 муниципалитетов ожидают поставок: ведется процедура заключения муниципальных контрактов. В рамках второго этапа закупок техника поступит в города Новокуйбышевск, Кинель, Похвистнево, Сызрань, а также в Борский, Кошкинский, Красноармейский, Сызранский, Похвистневский, Сергиевский, Кинельский и Ставропольский муниципальные районы.

На проблему нехватки спецтехники в городах и районах Самарской области обратил внимание глава региона. В феврале 2025 года министерству энергетики и ЖКХ Самарской области было дано поручение разработать план обновления коммунальной техники для муниципальных служб региона. Ведомство изучило потребности муниципалитетов и разработало программу по замене устаревшего парка.

"В соответствии с новой программой муниципалитеты вправе претендовать на компенсацию расходов по лизинговым платежам до 95% за счет средств областного бюджета. Реализация программы позволит повысить оперативность устранения коммунальных аварий, улучшить качество услуг ЖКХ и обеспечить более надёжную работу муниципальных служб для жителей региона", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

До конца года для муниципальных образований Самарской области будет приобретено не менее 45 единиц различной коммунальной техники. В их числе — машины для прочистки канализационных систем — илососные машины МАЗ 5925С2‑210 (объемом 8,2 куб. м), вакуумные машины МАЗ 5920С2‑210 (9,5 куб. м), а также автоцистерны для чистой воды производства республики Беларусь. Потребность муниципальных служб в данном типе техники крайне высока.

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

