Самарский губернатор вновь анонсировал сокращение чиновников

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ о сокращении численности государственных гражданских служащих органов исполнительной власти региона. Об этом он заявил на оперативном совещании правительства во вторник, 12 мая.

"До конца года численность государственных гражданских служащих и иных сотрудников органов исполнительной власти сократится с 4800 до 4000 штатных единиц", - заявил глава региона.

Пилотными ведомствами для отработки механизма сокращений численности чиновников станут администрация губернатора (число сотрудников уменьшится с 257 до 200 человек), министерство финансов (с 312 до 280 человек) и министерства экономического развития (со 167 до 115 человек).

"Мы работаем не с увольнением людей - мы работаем с внутренней эффективностью. Каждому дадим возможность продолжить свой профессиональный путь в правительстве Самарской области, муниципальных образований. Никого не оставим и предоставим всем возможность профессионально развиваться, но эффективность себя повысим", - отметил Вячеслав Федорищев.

По его словам, причиной сокращение стало поручение правительства РФ о повышении устойчивости бюджета в условиях внешних вызовов, проблем в экономике, необходимости обеспечения поддержки бойцов СВО и членов их семей, а также выполнения социальной функции государства.

Впрочем, о сокращении количества чиновников губернатор заявлял еще в 2024 году. Тогда он говорил, что к сентябрю 2026 года штат правительства  оптимизируют на 15%, по руководящему составу - на 30%.

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

