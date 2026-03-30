Власти Самарской области оспаривают Генплан Анапы из-за земли детского лагеря

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отправил на новое рассмотрение в Краснодарский краевой суд дело об отмене Генерального плана и Правил землепользования и застройки Анапы по иску правительства Самарской области. Об этом сообщает "Коммерсант".

С административным иском в суд обратилось правительство Самарской области, которому на праве собственности принадлежит земельный участок площадью 82,5 тыс. кв. м. Он находится в Анапе на Пионерском проспекте, 8 и фактически расположен на первой береговой линии в районе Центрального пляжа. Истец оспаривает положения Генерального плана и Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Анапы, ссылаясь на сложности с реконструкцией и эксплуатацией участка для детских оздоровительных программ, а также указывает на двойное зонирование территории (частично в зоне озелененных территорий общего пользования Р1 и курортной зоне Р3), что, по мнению истца, ограничивает возможности развития объекта.

Как сообщает "Коммерсант", в мэрии Анапы рассказали, что на спорном земельном участке сегодня расположен заброшенный детский санаторный комплекс "Шахтерская слава" (ранее — ДОЛ "Лебедь"). Лагерь был построен в 1976 году и принимал по 600 детей ежегодно, а также располагал парковой зоной с редкими хвойными породами и даже собственным минерально-йодобромным источником. Сегодня, по словам чиновников мэрии, объекты комплекса не функционируют, а их дальнейшая судьба остается неопределенной.

По данным издания, в январе 2024 года правительство Самарской области заявило о поиске инвестора, который на условиях концессии реконструирует лечебно-оздоровительный комплекс "Шахтерская слава". В документе отмечалось, что после заключения соглашения инвестору достанутся 30 зданий общей площадью 17 869 кв. м и два земельных участка на 82 и 25 тыс. кв. м.