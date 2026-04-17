Самарский минстрой ведет переговоры с крупными девелоперами

Недооцененный потенциал Самары с точки зрения качественного роста среды для жизни привлекает застройщиков из других регионов, в том числе федеральных. Такое мнение в интервью Волга Ньюс высказал врио министра строительства Александр Фомин.
"Самарская область, как никогда, сейчас открыта для развития и изменений. Только в здоровой и правильной конкуренции будут рождаться наиболее качественные продукты, которые будут востребованы у самарцев и жителей ПФО", - отметил врио министра.
Александр Фомин отметил работу таких застройщиков, как ГК "Эталон", "Паритет", "Практика" и "Мармакс". Проекты некоторых из них уже известны. Московское ГК "Эталон" построит кампус и микрорайон около стадиона "Солидарность Самара Арена". Посмотрите эскизы.
Тюменский "Паритет" реализует проект комплексного развития территории на перекрестке проспекта Кирова и ул. Победы, но у компании возникли проблемы с согласованием проекта. Жители высказали много претензий.
С уральской девелоперской компании "Практика" минстрой заключил соглашение на реализацию до 2035 года крупного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства стоимостью более 7 млрд рублей. В частности, компания планирует возвести новый ЖК в границах улиц Мориса Тореза, Партизанской и Тухачевского.
