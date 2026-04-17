Самарский минстрой ведет переговоры с крупными девелоперами

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Недооцененный потенциал Самары с точки зрения качественного роста среды для жизни привлекает застройщиков из других регионов, в том числе федеральных. Такое мнение в интервью Волга Ньюс высказал врио министра строительства Александр Фомин.

Фото: Юлия Зиганшина
Александр Фомин: "Новых застройщиков в Самару привлекает недооцененный потенциал" Александр Фомин: "Новых застройщиков в Самару привлекает недооцененный потенциал"
Строительный рынок Самарской области становится более конкурентным, но есть проблемы с продажами, качеством и темпами возведения жилья. Удается ли их преодолеть? Кто поборется за покупателя с местными застройщиками? Где появятся новые микрорайоны? Что будет с ценами на жилье? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

"Самарская область, как никогда, сейчас открыта для развития и изменений. Только в здоровой и правильной конкуренции будут рождаться наиболее качественные продукты, которые будут востребованы у самарцев и жителей ПФО", - отметил врио министра.

Александр Фомин отметил работу таких застройщиков, как ГК "Эталон", "Паритет", "Практика" и "Мармакс". Проекты некоторых из них уже известны. Московское ГК "Эталон" построит кампус и микрорайон около стадиона "Солидарность Самара Арена". Посмотрите эскизы.

Тюменский "Паритет" реализует проект комплексного развития территории на перекрестке проспекта Кирова и ул. Победы, но у компании возникли проблемы с согласованием проекта. Жители высказали много претензий. 

С уральской девелоперской компании "Практика" минстрой заключил соглашение на реализацию до 2035 года крупного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства стоимостью более 7 млрд рублей. В частности, компания планирует возвести новый ЖК  в границах улиц Мориса Тореза, Партизанской и Тухачевского.

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

