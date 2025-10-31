16+
Губернатор показал, как будет выглядеть новый район Самары

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках форума "Россия — спортивная держава" будет презентован новый район Самары — "Беспилотный". Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил в своем канале MAX и опубликовал презентацию проекта.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ

Новый район построят около стадиона "Солидарность Самара Арена". По словам губернатора, среди планируемых объектов — Центр развития футбола Средней Волги — Академия и футбольная база "Крыльев Советов", 10 футбольных полей, комплекс водных видов спорта с 50-метровым бассейном.

"Появится новый деловой квартал на 200 тыс. метров, экспоцентр, научно-производственный парк беспилотных систем и частного освоения космоса. В соответствии с утвержденным Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национальным проектом "Молодежь и дети" в 2030 году начнет работу самый современный кампус мирового уровня "Куйбышев". Это 3 500 коливинговых номеров для студентов и ученых, 37 000 метров образовательных и научных пространств. 1 миллион квадратных метров современного жилья, большие школы, детские сады и поликлиники — за счет инвестора. Владыка Феодосий благословил строительство храма — мы восстановим то, что утратили в середине прошлого века в центре Самары. Скоростные трамваи и 2 современных ТПУ обеспечат органичное развитие нового центра Самары с городом и аэропортом. И будет кое-что еще", — написал Вячеслав Федорищев.

Посмотрите эскизы будущего района. 

 

 

 

