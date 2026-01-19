Губернатор: "Запускаем Telegram-канал "Федорищев. Официально"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил в мессенджере МАХ, что в Telegram появится новый канал "Федорищев. Официально".

"Решение принято с учетом того, что на этой платформе регулярно появляются фейковые аккаунты от моего имени с целью провокаций или использования мошеннических схем. Кроме того, для многих жителей Самарской области Telegram остается источником получения новостей", — прокомментировал глава региона.

Вячеслав Федорищев добавил, что канал будет вести пресс-служба.

"Здесь будет размещаться информация о моей работе и работе всей нашей команды. При необходимости отдельные посты буду публиковать сам от первого лица", — сообщил он. — Продолжаю вести страницу в "ВКонтакте" и канал в мессенджере MAX. Обращаю внимание, что других аккаунтов у меня нет".

Подписаться на новый канал губернатора в Телеграме можно по ссылке.