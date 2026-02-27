16+
Губернатор Власть и политика

Губернатор Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По поручению Вячеслава Федорищева в Самарскую губернскую думу внесен и рассмотрен в первом чтении проект закона, направленный на корректировку параметров патентной налоговой системы. Законопроект "О внесении изменений в статью 2 Закона Самарской области "О патентной системе налогообложения на территории Самарской области" разработан командой правительства Самарской области после детального анализа ситуации.

В 2025 году Самарской губернской Думой, в целях адаптации налоговой политики региона к изменениям параметров федерального налогового законодательства, были пересмотрены размеры потенциально возможного годового дохода (ПВГД) для предпринимателей на патентной системе налогообложения, которые не изменялись с 2013 года.

Правительство Самарской области внимательно отнеслось к мнению предпринимательского сообщества. В министерство финансов Самарской области поступило 42 обращения от граждан по вопросу патентной системы налогообложения, из них 31 обращение от индивидуальных предпринимателей в сфере розничной торговли. Предприниматели делились своим опытом применения обновленных размеров и предлагали пути совершенствования системы. Правительство региона оперативно отреагировало на обратную связь от бизнес-сообщества и приступило к разработке корректирующих мер.

По поручению губернатора Самарской области команда правительства региона разработала законопроект. На первом этапе предусмотрен дифференцированный подход к определению потенциально возможного годового дохода в сфере розничной торговли с учетом объема товарооборота и покупательской способности населения в муниципальном образовании, где предприниматель осуществляет деятельность.

В результате все муниципальные образования региона разделены на четыре группы. Первая группа, где доля товарооборота 20% и выше — это крупнейшие города Самара и Тольятти. Вторая группа: доля товарооборота от 1% до 20% — это Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Волжский, Красноярский, Ставропольский районы. Третья группа: доля товарооборота от 0,5% до 1% — это Жигулевск, Кинель, Отрадный, Похвистнево, Безенчукский, Кинель-Черкасский, Сергиевский районы. И четвёртая группа: доля товарооборота менее 0,5% — это все остальные районы.

Для муниципальных образований с меньшим экономическим потенциалом предусмотрено применение пониженного коэффициента к ПВГД. Таким образом, чем меньше экономический потенциал территории, тем ниже будет налоговая база (ПВГД), к которой применяется налоговая ставка (6% по патентной системе налогообложения). Действие законопроекта предлагается распространить с 1 января 2026 года.

На заседании Самарской губернской думы врио заместителя председателя правительства Самарской области — министра финансов Самарской области Ольга Собещанская выступила с докладом по данному законопроекту. Она подчеркнула, что это лишь первый шаг в направлении совершенствования патентной системы налогообложения.

"Правительство региона продолжит работу в этом направлении. Наша задача сохранить экономическую активность предприятий и сформировать благоприятную, конкурентную налоговую среду, отвечающую интересам бизнеса, общества и государства", — отметила Ольга Собещанская.

Команда правительства Самарской области продолжит работу по анализу налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства. Совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Самарской области проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения. Ко второму чтению будут подготовлены дополнительные предложения, учитывающие дифференциацию ПВГД в разрезе видов экономической деятельности, а также рентабельности торговых объектов в зависимости он занимаемых объемов площадей.

Инициатива губернатора Самарской области направлена на создание более справедливых условий налогообложения для предпринимателей региона с учетом экономических особенностей различных территорий и на поддержку развития малого бизнеса в Самарской области.

