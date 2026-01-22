16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Сергиевского района перспективы развития муниципалитета Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта В Самарской области по поручению Вячеслава Федорищева усилят работу по поддержке ветеранов СВО и членов их семей Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Международным днем аспиранта Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию первичного звена здравоохранения

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев обсудил с главой Сергиевского района перспективы развития муниципалитета

СЕРГИЕВСК. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Сергиевского района Анатолием Екамасовым. На ней обсудили итоги 2025 года, а также дальнейшие планы и перспективы развития муниципалитета.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Сергиевский район развивается поступательно, программа развития, которая была утверждена в регионе, выполняется и в районе. У нас в прошлом году были важные социальные объекты капитально отремонтированы, — отметил Вячеслав Федорищев. — Высокими темпами велись работы по благоустройству территорий и ремонту дорог, обустройству объектов инженерной инфраструктуры. Эффективно решались вопросы в сфере экологии и ЖКХ".

В 2025 году в поселке Суходол была капитально отремонтированы поликлиника, детский сад, 2 офиса врачей общей практики и действующий ФАП, построен еще один модульный ФАП. Автопарк Сергиевской районной больницы пополнился шестью автомобилями.

Капитально отремонтированы водонапорные башни в п. Антоновка, с. Старая Дмитриевка, с. Липовка на сумму 8,1 млн руб. Завершена реконструкция водозабора в с. Черновка.

Сергиевцы активно помогают участникам специальной военной операции и их семьям. Силами общественных организаций и жителей Сергиевского района в 2025 году были подготовлены и отправлены в зону СВО 7 гуманитарных обозов: техника, маскировочные сети, окопные свечи, армейские души, солдатские консервированные щи и уха, изготовленные по-особому сергиевскому рецепту.

"Благодарю за поддержку, которую оказали нашему району в 2025 году. Могу смело сказать, что благодаря лично вам, те вопросы, которые были обозначены в 2024 году, большая часть этих вопросов решена, — сказал Анатолий Екамасов, обращаясь к главе региона. — Всего в 2025 году мы на объекты капитального строительства направили 875 миллионов. Из них областных денег — более 600 миллионов. Это большая поддержка, благодаря которой мы могли продвинуться вперед, сделать наш район лучше, краше, привлекательнее, безопаснее".

Глава Сергиевского района отметил, что бюджет на 2026 год социально ориентированный. Особое внимание — объектам капитального строительства, социальной инфраструктуре и многому другому.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1