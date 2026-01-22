Вячеслав Федорищев обсудил с главой Сергиевского района перспективы развития муниципалитета

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Сергиевского района Анатолием Екамасовым. На ней обсудили итоги 2025 года, а также дальнейшие планы и перспективы развития муниципалитета.

"Сергиевский район развивается поступательно, программа развития, которая была утверждена в регионе, выполняется и в районе. У нас в прошлом году были важные социальные объекты капитально отремонтированы, — отметил Вячеслав Федорищев. — Высокими темпами велись работы по благоустройству территорий и ремонту дорог, обустройству объектов инженерной инфраструктуры. Эффективно решались вопросы в сфере экологии и ЖКХ".

В 2025 году в поселке Суходол была капитально отремонтированы поликлиника, детский сад, 2 офиса врачей общей практики и действующий ФАП, построен еще один модульный ФАП. Автопарк Сергиевской районной больницы пополнился шестью автомобилями.

Капитально отремонтированы водонапорные башни в п. Антоновка, с. Старая Дмитриевка, с. Липовка на сумму 8,1 млн руб. Завершена реконструкция водозабора в с. Черновка.

Сергиевцы активно помогают участникам специальной военной операции и их семьям. Силами общественных организаций и жителей Сергиевского района в 2025 году были подготовлены и отправлены в зону СВО 7 гуманитарных обозов: техника, маскировочные сети, окопные свечи, армейские души, солдатские консервированные щи и уха, изготовленные по-особому сергиевскому рецепту.

"Благодарю за поддержку, которую оказали нашему району в 2025 году. Могу смело сказать, что благодаря лично вам, те вопросы, которые были обозначены в 2024 году, большая часть этих вопросов решена, — сказал Анатолий Екамасов, обращаясь к главе региона. — Всего в 2025 году мы на объекты капитального строительства направили 875 миллионов. Из них областных денег — более 600 миллионов. Это большая поддержка, благодаря которой мы могли продвинуться вперед, сделать наш район лучше, краше, привлекательнее, безопаснее".

Глава Сергиевского района отметил, что бюджет на 2026 год социально ориентированный. Особое внимание — объектам капитального строительства, социальной инфраструктуре и многому другому.