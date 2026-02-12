В Самаре Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием

В четверг, 12 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев в правительстве Самарской области встретился с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием.

Во встрече также приняли участие директор Православной классической гимназии города Тольятти протоиерей Дмитрий Лескин, секретарь Самарской епархии иеромонах Феодор (Будаев), члены регионального правительства. Обсуждались вопросы развития и поддержки религиозной организации "Самарская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)".

"В этом году, 30 марта, Самарской епархии исполняется 175 лет. По-настоящему значимая дата, - подчеркнул глава региона, обращаясь к присутствующим. - У нас много совместных проектов. Сегодня обсудим дальнейшее развитие, а также подготовку дорожной карты взаимодействия на ближайшие несколько лет".

Вячеслав Федорищев акцентировал, что между региональным правительством и епархией выстроено конструктивное взаимодействие. В настоящее время в Самарской области зарегистрировано свыше 700 религиозных организаций, из которых 485 относятся к Русской православной церкви.

Со своей стороны, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий поблагодарил за эффективную работу и возможность взаимодействия с областным правительством.

"Я уже неоднократно отмечал, что в Самарской области взаимодействие между губернской властью и Русской православной церковью находится на очень высоком уровне", - сказал митрополит.

В Год единства народов России, объявленный указом президента Российской Федерации Владимира Путина, Самарская епархия продолжает играть особую роль в укреплении традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей, вносит значительный вклад в сохранение исторического и культурного наследия России, воспитание подрастающего поколения.

В ходе встречи митрополит Феодосий рассказал о деятельности и планах развития Самарской епархии. Участники подробно рассмотрели действующие механизмы поддержки религиозных организаций в регионе, обсудили предложения и возможные пути их реализации.

Губернатор выразил готовность правительства Самарской области оказывать необходимое содействие.