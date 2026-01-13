Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем российской печати

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил поздравление с Днем российской печати.
"Уважаемые сотрудники и ветераны средств массовой информации! Поздравляю вас с Днем российской печати!
Самарская журналистика всегда славилась талантливыми, искренне преданными своей профессии, неравнодушными людьми. Сегодня вашей важнейшей задачей остается правдивое и объективное информирование о процессах и событиях, происходящих в нашем регионе, стране и мире.
Ваш добросовестный и честный труд помогает жителям ориентироваться в потоке информации, способствует решению актуальных задач, обеспечивает коммуникацию между властью и обществом.
Благодарю вас за работу на благо родного региона и всей страны, за вклад в социально-экономическое развитие Самарской области. Особые слова признательности - тем, кто рассказывает о наших защитниках Отечества, участниках специальной военной операции, в том числе находясь в зоне проведения СВО. Спасибо ветеранам самарской журналистики, чей вклад в формирование медиасферы региона заслуживает самой высокой оценки.
Дорогие друзья! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческой энергии, вдохновения и успехов!" - говорится в поздравительном адресе.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит