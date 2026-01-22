16+
Первый научно-популярный маршрут "Крылья науки" стартует в преддверии Дня российской науки

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках реализации инициативы "Научно-популярный туризм" Десятилетия науки и технологий в Самарской области будет запущен уникальный туристический маршрут "Крылья науки".

"Проект нашего региона получил поддержку на федеральном уровне. Он открывает новую страницу в развитии внутреннего туризма, а главное — поможет зажечь интерес к исследовательской и инженерной мысли, а также определиться с выбором профессии, — отметил в своем канале в мессенджере Макс губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. — Наука всегда была и остается основой нашего развития. Теперь ее достижения становятся доступными для самого широкого круга людей: совершить уникальное путешествие смогут не только самарцы, но и организованные группы из других регионов страны".

Программа тура рассчитана на два дня и включает посещение ключевых образовательных учреждений и промышленных предприятий региона. Туристы отправятся в увлекательное путешествие по двум городам Самарской области — Самаре и Тольятти, чтобы познакомиться с историей становления и развития российской науки и техники.

Врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков отметил особую значимость инициативы: "Сегодня мы открываем первый верифицированный научно-популярный маршрут, демонстрируя уникальные возможности нашей области и привлекая талантливую молодежь к исследованиям и разработкам мирового уровня. Этот двухдневный маршрут позволяет каждому участнику прочувствовать дух новаторства и вдохновения, присущие нашим ведущим вузам и предприятиям. Возможность прикоснуться к передовым технологиям, пообщаться с увлеченными молодыми учеными, увидеть своими глазами современные лаборатории и производства станет мощным стимулом для новых идей и открытий".

У участников программы будет возможность посетить Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва и Поволжский государственный университет сервиса, а также увидеть производственные площадки известных предприятий, отражающих технологическое наследие региона.

"Запуск уникального маршрута "Крылья науки" открывает совершенно новое направление туристической активности Самары и Тольятти. Наш регион богат научными традициями и технологическими прорывами, и теперь каждый гость сможет почувствовать этот потенциал лично. Маршрут, объединяющий образовательные учреждения и промышленные гиганты, приглашает туристов отправиться в захватывающее путешествие по миру науки и инженерии. Такой опыт способен заинтересовать молодое поколение наукой и технологиями, стимулировать интерес к профессиональным выборам и развить творческий потенциал каждого участника", — рассказала врио министра туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Первые туристы, ставшие частью проекта, — школьники-участники регионального детского совета по туризму. Маршрут приурочен ко Дню российской науки, отмечаемому ежегодно 8 февраля.

Стоит отметить, что идея была поддержана федеральным министерством науки и высшего образования России. Ранее, в декабре 2025 года, Самарская область получила признание как лидер среди регионов России в сфере популяризации науки благодаря победе в конкурсе всероссийского проектного акселератора, итоги которого подводились в ходе международного форума-фестиваля "Студтуризм-2025" в Москве.

