16+
Национальная Академия Предпринимательства приглашает присоединиться к Всероссийскому движению "Родители — ЗА счастливое и благополучное будущее своих детей"

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Национальная Академия Предпринимательства приглашает родителей присоединиться к Всероссийскому движению "Родители — ЗА счастливое и благополучное будущее своих детей". Программа реализуется с января 2026 г. по январь 2030 г. на бесплатной основе.

Цель движения — развитие родительских компетенций, необходимых для воспитания инициативного, ответственного и финансово грамотного молодого поколения, способного к успешному старту во взрослую жизнь.

Всероссийское движение "Родители — ЗА счастливое и благополучное будущее своих детей" инициировано Национальной Академией Предпринимательства в рамках федеральных проектов "Успех каждого ребенка", "Наставничество", а также проекта "Предпринимательское образование детей", защищенного в Агентстве стратегических инициатив.

Движение направлено на поддержку родителей, педагогов и воспитателей в вопросах воспитания детей, и предоставляет доступ к практико-ориентированным материалам и программам, разработанным ведущими педагогами и успешными бизнесменами.

Чтобы стать участником Движения, необходимо подписаться на аккаунт Академии в социальной сети "ВКонтакте". Подписчики получат доступ к семи рубрикам воспитания, охватывающим различные аспекты подготовки детей к успешной жизни. А так же пройти регистрацию на сайте Академии. Зарегистрировавшиеся участники Движения получат доступ к пяти онлайн курсам.

Подробная информация о Движении представлена на сайте Академии.

