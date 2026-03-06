Самару в предпраздничную пятницу сковали пробки

В пятницу, 6 марта, Яндекс.Карты около 15:00 показывают в Самаре семибалльный уровень автомобильных пробок.
Движение сильно затруднено на улицах Красноармейской, Владимирской, Полевой, Мичурина, Авроры, Осипенко, пр. Ленина, на участках ул. Ново-Садовой и Московского шоссе.
На картах указано несколько ДТП, которые усложняют дорожный трафик.
