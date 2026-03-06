16+
Общество

Самару в предпраздничную пятницу сковали пробки

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 6 марта, Яндекс.Карты около 15:00 показывают в Самаре семибалльный уровень автомобильных пробок.

Фото: Яндекс.Карты

Движение сильно затруднено на улицах Красноармейской, Владимирской, Полевой, Мичурина, Авроры, Осипенко, пр. Ленина, на участках ул. Ново-Садовой и Московского шоссе. 

На картах указано несколько ДТП, которые усложняют дорожный трафик. 

 

