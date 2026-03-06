16+
Общество

Промежуточные итоги специального проекта "Вызов" представила Самарская область

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская область, одна из пилотных территорий федерального проекта "Вызов", демонстрирует значительные успехи в профилактике социального сиротства. Благодаря новому подходу в работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, более 800 детей обрели семейное окружение. Из них свыше 300 вернулись к своим кровным родителям.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Специальный проект "Вызов" стратегической программы "Дети в семье" уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой стартовал 1 октября 2024 года. Он направлен на предотвращение попадания детей в социальные учреждения. Его ключевая задача — помочь семьям преодолеть кризис, чтобы ребенок оставался с родителями.

В регионе в результате проделанной работы количество детей в социальных учреждениях региона сократилось на 19%. Поставлена задача достичь к концу 2026 г. сокращения на 25% и на 50% к 2030 году.

Для реализации проекта в регионе работают 12 семейных МФЦ, 40 родительских клубов, 11 территориальных служб "Дети в семье", мобильные бригады и службы экстренного реагирования. Ключевым элементом стал межведомственный консилиум, который подбирает для каждой семьи индивидуальную программу выхода из кризиса: от лечения и трудоустройства до помощи в воспитании детей.

Особое внимание уделяется переобучению специалистов. Более 3 тысяч сотрудников органов опеки, соцзащиты, образования и здравоохранения прошли подготовку в рамках межмуниципальных стратегических сессиях по семьесбережению "Семья на первом месте". Задача обучения — сместить фокус с констатации проблем на поиск ресурсов семьи.

Эффективность самарского подхода высоко оценили на федеральном уровне. Заместитель руководителя аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Екатерина Балан отметила лидерские позиции региона и сообщила, что опыт губернии ляжет в основу модельных планов для всех субъектов страны.

"Самарская область является одним из лидеров проекта "Вызов". Надеемся и дальше видеть инициативность и полную отдачу. Уверена, целевой показатель в губернии будет достигнут", — подчеркнула Екатерина Балан.

В планах на 2026 год — открытие в регионе специализированного центра реабилитации для родителей с зависимостями, развитие служб экстренного реагирования и усиление работы по восстановлению в родительских правах.

"Предстоит еще многое сделать. Но главное в этой работе: каждый ребенок должен расти в семье, чувствовать любовь и заботу", — написал в мессенджере МАХ глава региона Вячеслав Федорищев.

