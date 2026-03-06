В Самарской области состоялось открытие цикла интерактивных лекций "Государство для молодой семьи"

В четверг, 5 марта года во Дворце бракосочетания городского округа Самара комитета ЗАГС Самарской области состоялось открытие цикла интерактивных лекций "Государство для молодой семьи", на котором присутствовали будущие молодожены, подавшие заявление о заключении брака. Спикеры рассказали об основах финансовой грамотности молодой семьи, репродуктивном здоровье и психологии построения гармоничных супружеских отношений.

"На протяжении десяти лет комитетом ЗАГС Самарской области на территории практически всех муниципальных образований региона проводится интерактив "Государство для молодой семьи", на котором обсуждаются актуальные вопросы для молодежи. В 2026 г. востребованными стали темы

финансовой грамотности, информационной безопасности и репродуктивного здоровья супружеской пары", — отметила и. о. руководителя комитета ЗАГС Наталья Красюкова.

По решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе с 2025 г. объявлено десятилетие многодетной семьи — в целях повышения статуса и роли многодетных семей, развития системы их поддержки, внедрения принципа "семейноцентричности" в социально-экономической

политике.

Ежегодно органами ЗАГС региона проводится более мероприятий социальной направленности, одно из них — интерактив "Государство для молодой семьи", цель которого — формирование у молодого

поколения позитивного отношения к многодетной семье, зрелого решения о вступлении в брак, осознанному родительству.

Анонсы мероприятий публикуются на официальных ресурсах — в госпабликах комитета ЗАГС Самарской области.