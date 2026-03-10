В Самарской области ветеран СВО планирует открыть производство

В Самарской области продолжает эффективно работать сеть центров психологической поддержки «Сердце воина», созданная по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. За прошлый год почти 600 участников специальной военной операции и членов их семей получили помощь специалистов.

Такой поддержкой воспользовался ветеран-разведчик Александр Данилов. Сейчас Александр строит планы по открытию собственного производства с целью дальнейшего трудоустройства бойцов, вернувшихся с фронта.

Александр Данилов отправился в зону СВО в 2023 году. На тот момент ему было 55 лет и первоначально возраст не позволял заключить контракт. «Я осознал, что пока мы бездействуем, там гибнут наши ребята, мирные люди. Не смог оставаться в стороне», — вспоминает ветеран.

Полтора года Александр служил в добровольческом отряде «Барс-11», дослужившись до командира группы разведки. За мужество и героизм боец удостоен медалей «За отвагу» и «За храбрость» II степени.

Сегодня главная задача для ветерана — восстановиться и вернуться к полноценной мирной жизни. В этом ему помогают специалисты кабинета «Сердце воина». По словам бойца, здесь важна не столько профессиональная консультация, сколько возможность быть услышанным. «Иногда важно не столько получить совет, сколько просто поделиться тем, что лежит на душе. Психологи относятся непредвзято и оказывают реальную поддержку», — делится Александр Данилов.

У Александра Данилова есть четкое видение своего будущего. На личные сбережения он приобрел станок с числовым программным управлением (ЧПУ), который позволяет обрабатывать металл и дерево. Ветеран намерен создать производство, где смогут трудиться вернувшиеся с фронта защитники, обеспечивая их рабочими местами и возможностью для новой самореализации.

Напомним, что в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева создана сеть из 54 кабинетов «Сердце воина». Они работают на базе центров социального обслуживания, семейных МФЦ и кадровых центров «Работа России», обеспечивая комплексный подход к реабилитации и интеграции ветеранов в мирную жизнь.