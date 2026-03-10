16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области ветеран СВО планирует открыть производство В Самарском цирке прошла благотворительная акция "Счастливая мама" В Самаре морозы 10 марта побили рекорд 87-летней давности До +5°C: в Самарскую область придет оттепель Иван Носков проверил ход реконструкции столовой в детском центре "Заря"

Общество

В Самарской области ветеран СВО планирует открыть производство

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области продолжает эффективно работать сеть центров психологической поддержки «Сердце воина», созданная по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. За прошлый год почти 600 участников специальной военной операции и членов их семей получили помощь специалистов.

Фото: 450media.ru

Такой поддержкой воспользовался ветеран-разведчик Александр Данилов. Сейчас Александр строит планы по открытию собственного производства с целью дальнейшего трудоустройства бойцов, вернувшихся с фронта.

Александр Данилов отправился в зону СВО в 2023 году. На тот момент ему было 55 лет и первоначально возраст не позволял заключить контракт. «Я осознал, что пока мы бездействуем, там гибнут наши ребята, мирные люди. Не смог оставаться в стороне», — вспоминает ветеран.

Полтора года Александр служил в добровольческом отряде «Барс-11», дослужившись до командира группы разведки. За мужество и героизм боец удостоен медалей «За отвагу» и «За храбрость» II степени.

Сегодня главная задача для ветерана — восстановиться и вернуться к полноценной мирной жизни. В этом ему помогают специалисты кабинета «Сердце воина». По словам бойца, здесь важна не столько профессиональная консультация, сколько возможность быть услышанным. «Иногда важно не столько получить совет, сколько просто поделиться тем, что лежит на душе. Психологи относятся непредвзято и оказывают реальную поддержку», — делится Александр Данилов.

У Александра Данилова есть четкое видение своего будущего. На личные сбережения он приобрел станок с числовым программным управлением (ЧПУ), который позволяет обрабатывать металл и дерево. Ветеран намерен создать производство, где смогут трудиться вернувшиеся с фронта защитники, обеспечивая их рабочими местами и возможностью для новой самореализации.

Напомним, что в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева создана сеть из 54 кабинетов «Сердце воина». Они работают на базе центров социального обслуживания, семейных МФЦ и кадровых центров «Работа России», обеспечивая комплексный подход к реабилитации и интеграции ветеранов в мирную жизнь.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5