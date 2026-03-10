16+
Винзавод "Тольяттинский" покупает московская компания

ТОЛЬЯТТИ. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Московское ООО "Ресурс" признано победителем торгов по продаже имущественного комплекса обанкротившегося ООО "Винзавод "Тольяттинский". Информация опубликована конкурсным управляющим винзавода.

"Ресурс" стал единственным участников торгов. Компания предложила за лот 177,1 млн рублей. В него входят в том числе производственно-административное здание площадью 11,27 тыс. кв. м, земельный участок площадью 14, 54 тыс. кв. м, расположенные по ул. Коммунальной, 30 А.

По данным Rusprofile, ООО "Ресурс" с уставным капиталом в 100 тыс. руб. было создано 16 февраля 2026 года. Компания зарегистрирована в Москве, на ул. Нагатинская, д. 2, помещение 20/2. Учредителем и генеральным директором выступает Наталья Кондрашова. Она также с 16 февраля стала учредителем ООО "Успех агро" из Ростова-на-Дону. А с 2010 по 2019 г. Кондрашова была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в Оренбургской области с видом деятельности "Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах".

Напомним, винзавод "Тольяттинский" выставили на торги весной 2025 года. Тогда он продавался за 341,6 млн рублей.

Процедура наблюдения на предприятии была введена в начале 2023 г. по инициативе бывшего собственника производства Антона Андрейчикова. В процессе банкротства были выявлены финансовые схемы экс-владельцев завода, которые и привели его к несостоятельности. 

Кроме того, в феврале 2025 г. решением суда ООО "Винзавод "Тольяттинский" было привлечено к субсидиарной ответственности по долгам фирмы-прокладки — ООО "Юнион Транс Авто". С 2014 по 2015 г. компания получила несколькими траншами кредиты ООО КБ "Эл банк" на общую сумму 92,3 млн рублей. Большая часть была направлена винзаводу, а также на расчеты с его контрагентами. Накопив долговую нагрузку, "Юнион Транс Авто" обанкротилось. "Эл банк" вошел в реестр кредиторов с суммой 257,2 млн рублей. Однако фирма оказалась пустышкой, и кредитор добился взыскания долгов с винзавода и с руководителя "Юнион Транс Авто" в порядке привлечения к субсидиарной ответственности.

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

