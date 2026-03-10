Винзавод "Тольяттинский" покупает московская компания

Московское ООО "Ресурс" признано победителем торгов по продаже имущественного комплекса обанкротившегося ООО "Винзавод "Тольяттинский". Информация опубликована конкурсным управляющим винзавода.

"Ресурс" стал единственным участников торгов. Компания предложила за лот 177,1 млн рублей. В него входят в том числе производственно-административное здание площадью 11,27 тыс. кв. м, земельный участок площадью 14, 54 тыс. кв. м, расположенные по ул. Коммунальной, 30 А.

Напомним, винзавод "Тольяттинский" выставили на торги весной 2025 года. Тогда он продавался за 341,6 млн рублей.

Процедура наблюдения на предприятии была введена в начале 2023 г. по инициативе бывшего собственника производства Антона Андрейчикова. В процессе банкротства были выявлены финансовые схемы экс-владельцев завода, которые и привели его к несостоятельности.

Кроме того, в феврале 2025 г. решением суда ООО "Винзавод "Тольяттинский" было привлечено к субсидиарной ответственности по долгам фирмы-прокладки — ООО "Юнион Транс Авто". С 2014 по 2015 г. компания получила несколькими траншами кредиты ООО КБ "Эл банк" на общую сумму 92,3 млн рублей. Большая часть была направлена винзаводу, а также на расчеты с его контрагентами. Накопив долговую нагрузку, "Юнион Транс Авто" обанкротилось. "Эл банк" вошел в реестр кредиторов с суммой 257,2 млн рублей. Однако фирма оказалась пустышкой, и кредитор добился взыскания долгов с винзавода и с руководителя "Юнион Транс Авто" в порядке привлечения к субсидиарной ответственности.