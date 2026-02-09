16+
Пищевая промышленность АПК и пищепром

Самарский предприниматель получил финансовую господдержку на развитие сети доставки квадратной пиццы

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Почему коробка — квадратная, а пицца — круглая?", — подумал однажды самарский предприниматель Виталий Щеглов и вместе с партнером создал сервис по доставке квадратной пиццы. Спустя восемь лет с момента открытия первой кухни, компания "Квадратика" имеет 10 собственных точек в Самаре и Тольятти, партнеров по франшизе в трех российских городах, и амбициозные планы по развитию предприятия.

Фото: минэкономразвития Самарской области

"Скоро откроется новая точка в одном из торговых центров Самары. Мы активно работаем над расширением меню: появилось большое количество закусок — мы делаем тортильи, снеки, картошку из печи. Пробуем делать роллы. Также у нас появились различные комбо-наборы, для тех, кто хочет попробовать несколько позиций из нашего меню", — рассказывает Виталий Щеглов, соучредитель доставки квадратной пиццы "Квадратика".

В месяц здесь готовят и продают около 20 тысяч пицц. Компания постоянно работает над автоматизацией производства, чтобы максимально оптимизировать процесс готовки.

Помимо расширения собственной сети, компания развивает бизнес по франшизе. Сейчас "Квадратика" работает в Оренбурге, Ульяновске и Москве. В планах — в ближайшие 10 лет охватить все крупные российские города.

С масштабированием бизнеса помог льготный микрозайм, который предпринимателям выдали в Гарантийном фонде Самарской области.

"В прошлом году мы оформили микрозайм на максимальную сумму — 5 млн рублей всего под 1%, можно сказать, что эти деньги практически даром нам достались. Все деньги мы вложили в развитие: пустили в оборот, тестировали маркетинг в разных городах, помогали нашим партнерам быстрей запускаться. Инструмент, на самом деле, шикарный, я бы всем рекомендовал пользоваться", — дополняет Виталий Щеглов.

Малый и средний бизнес Самарской области активно использует финансовые инструменты поддержки для своего развития. Региональный Гарантийный фонд предоставляет льготные микрозаймы и поручительства для начинающих и более опытных предпринимателей.

"Региональный бизнес для развития своих предприятий активно использует федеральные и региональные финансовые инструменты. Благодаря программам Гарантийного фонда Самарской области, в 2025 году субъекты МСП привлекли почти 2,6 млрд рублей на масштабирование, расширение ассортимента и освоение новых направлений деятельности", — перечислил врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 

Обратиться за финансовой поддержкой Гарантийного фонда и получить консультацию по действующим программам можно в региональном центре "Мой бизнес", по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф. 508.
Условия для развития предпринимательства создаются в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

