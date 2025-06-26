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Тольяттинский мясокомбинат "Ихляс" отбился от иска из-за товарного знака РСХБ: в АПК происходит структурная перестройка с акцентом на пищевую промышленность РСХБ: рынок биотехнологий в АПК вырастет до 190 млрд руб. к 2028 году РСХБ: производство отечественных вин выросло на 19% за последние три года В День защиты детей "Пестравка" провела ежегодный День молока и представила вкусные инновации

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Тольяттинский мясокомбинат "Ихляс" отбился от иска из-за товарного знака

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинское ООО "Ихляс" Рашида Бахтеева, специализирующееся на производстве халяльной мясной продукции, оказалось в центре судебного разбирательства из-за товарного знака "Молодежные".

Предприятие с 2015 г. выпускало сосиски "Молодежные". Однако в 2022 г. ООО "Торговый дом "Первый Мясокомбинат" из Екатеринбурга зарегистрировала слово "МОЛОДЕЖНЫЕ" в качестве собственного товарного знака и, спустя два года, подала в суд на тольяттинский мясокомбинат, обвинив его в нарушении исключительных прав. 

Через судебный запрос были получены данные Россельхознадзора о количестве произведенной продукции. Истец потребовал компенсацию в 16,5 млн руб. — двукратный размер стоимости всего объема колбас с маркировкой "Молодежные".

В ходе рассмотрения дела истец снизил заявленную сумму компенсации с 16,5 млн до 3 млн рублей. Однако ответчик категорически не согласился с предъявленными требованиями и настаивал на полном отсутствии нарушения.

По его мнению, истец не является реальным производителем, не занимается реализацией колбасных изделий, а зарегистрированное обозначение используется исключительно для подачи исков и извлечения компенсаций. В подтверждение этих доводов было указано, что в штате истца — всего один сотрудник, а за организацией числится 92 товарных знака, активно используемых для претензионной работы с другими производителями.

Анализируя представленные доказательства, Арбитражный суд Самарской области признал доводы ответчика обоснованными. Суд счел, что истец не доказал добросовестное использование товарного знака и, напротив, действует с признаками злоупотребления правом. В итоге 17 июня в удовлетворении иска было отказано в полном объеме.

"Это важный прецедент и сигнал рынку. Суд продемонстрировал, что право на товарный знак — это не инструмент шантажа, а средство добросовестной индивидуализации товаров. Решение суда, по сути, сохранило стабильную работу производственного предприятия и уберегло десятки работников от риска увольнения", — прокомментировал представитель защиты, генеральный директор ООО "Единый центр интеллектуальной собственности" Эльвис Джалилов.

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